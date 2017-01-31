Москва, 31 января, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Законопроект об уголовной ответственности для дебоширов в общественном транспорте Госдума может принять во втором чтении в феврале. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») на пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«В феврале, я надеюсь, что мы во втором чтении примем», — сказал он. При этом парламентарий затруднился с ответом на вопрос о времени принятия закона в целом, но не исключил, что это может быть в марте.

В соответствии с поправками будут наказывать по уголовному кодексу не только авиадебоширов, но и нарушителей спокойствия на любом общественном транспорте — в автобусе, маршрутке, поезде, даже метро и электричке. Наказание составит до пяти лет лишения свободы. За те же деяния, совершенные группой лиц, преступникам будет грозить до семи лет, за хулиганство на транспорте с применением взрывчатых средств — до восьми лет лишения свободы.