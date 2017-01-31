Рига, 31 января, 2017, 13:59 — ИА Регнум. В 2015 году в Латвии увеличилась младенческая смертность, говорится в обзоре Министерства благосостояния страны, сообщает LETA. Так, в 2015 году на 1000 живых рожденных детей, этот показатель вырос до 4,1. Стоит отметить, что в 2014 году уровень смертности новорожденных был самым низким с 2000 года — 3,9.

Николай Ярошенко. Похороны первенца. 1893

В целом снижение показателя наблюдалось с 2011 года. Например, в 2013 году показатель был 4,5 младенца на 1000 рожденных, в 2012 году — 6,4 на 1000, в 2011 году — 6,7 на 1000.

По данным Министерства благосостояния, основная причина младенческой смертности — определенные состояния в перинатальном периоде, например, патологии беременности и развития плода, внутричерепное кровотечение, бактериальный сепсис новорожденных, врожденные аномалии, синдром внезапной смерти.

Примечательно, что в последние годы наблюдается позитивная тенденция по росту числа новорожденных, вскармливаемых грудным молоком. Количество детей, которых кормят грудью до года, с 2008 года увеличилось на 7,7 процентных пункта до 26,6% детей, отметили в министерстве. Также сообщается, что дети в возрасте от 5 до 17 лет в 51% случаев умирают от внешних причин.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, самая высокая детская смертность в Латвии наблюдается среди детей в возрасте до четырех лет, свидетельствует сборник статистических данных ЦСУ «Дети в Латвии». Так, в 2015 году в Латвии умерли 106 детей в возрасте до четырех лет — меньше, чем в 2010 году, когда было зафиксировано 143 таких случая. В возрастной группе от пяти до девяти лет в 2015 году зарегистрировано 19 случаев смерти — на 2 меньше, чем в 2010 году. Среди детей в возрасте 10−14 лет констатировано 15 (в 2010 году — 29) случаев смерти, в возрасте 15−17 лет — 17 (в 2010 году — один).

По данным Центрального статистического управления в 2015 году в Латвии выросла младенческая смертность — на первом году жизни в стране скончались 90 малышей.