Москва, 31 января, 2017, 13:56 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ распределены субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе, сообщается на сайте правительства РФ

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с восходящим солнцем. 1889

Субсидии в размере 58,8 млрд рублей распределены между бюджетами 77 субъектов Федерации.

Эффективность использования субсидий ежегодно оценивается Минсельхозом России исходя из степени достижения показателей результативности.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 26 января 2017 года.