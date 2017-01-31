Санкт-Петербург, 31 января, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Коллекционер Александр Певзнер, которого ранее обвиняли в контрабанде картины Карла Брюллова «Христос во гробе», сам создал свой «неопределенный статус», когда согласился с прекращением уголовного дела в связи с истечением срока давности. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила в Конституционном суде РФ при рассмотрении жалобы собирателя картин член президиума Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Наталия Евдокимова.

Mkrf.ru Картина Брюллова «Христос во гробе»

«Статус мог бы быть определен, если бы сам человек не согласился с тем, что он отказывается от прекращения судебного расследования — а он не только согласился, а заявил о прекращении дела за истечением срока давности, то есть, он не захотел дальше доказывать свою невиновность. Тем самым не признал себя виновным. Но создал такой неопределенный свой статус», — заметила Евдокимова.

Напомним, Певзнер просит КС признать не конституционными пункт 1 части 3 статьи 81 и статью 401 пункт 6 УПК РФ, которые позволили уже после прекращения уголовного преследования не возвращать ему полотно «Христос во гробе». Сейчас оно хранится в Русском музее.

Между тем, конфискация имущества, которое участвовало в преступлении, не является наказанием, а считается так называемым «иным действием», пояснила Евдокимова. Если бы Певзнера оправдал суд, не было бы оснований удерживать картину, если бы вынес обвинительный приговор — полотно было бы конфисковано. «А так как у него неопределенный статус, суд сам решает — конфисковать ли предмет или передать законному собственнику», — сказала Евдокимова.

По ее словам, право собственности в России может быть ограничено в случае совершения преступления, правонарушений, в гражданско-правовых разбирательствах. «В данной ситуации право государства конфисковать, устанавливаемое уже судом, выше права собственности. Если он считает, что его право собственности нарушено, пусть идет в гражданский суд и доказывает это там», — сказала Евдокимова.

Читайте ранее в этом сюжете: Коллекционер Певзнер попробует вернуть картину Брюллова через КС

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Певзнера в августе 2003 года. По мнению следствия, при ввозе картины из Бельгии в Россию коллекционер внес заведомо ложные сведения в таможенную декларацию. Следствие утверждало, что обвиняемый, доставив полотно в Петербург, поместил его на временное хранение в Русский музей с целью последующей легализации и продажи. Сам же коллекционер скрылся от следствия в Германии, настаивая, что вез полотно в Россию для реставрации, а дело против него возбудили с целью захвата картины.

Уголовное дело прекратили в 2013 году в связи с истечением срока давности. Картина Брюллова была конфискована на основании пункта 1 части 3 статьи 81 УПК, так как ее признали вещественным доказательством. Верховный суд подтвердил законность конфискации, а также не нашел оснований считать конфискацию картины «ухудшающей положение» заявителя и не применил в его деле статью 401 пункт 6 УПК РФ, которая ограничивает кассационный суд годичным сроком на «поворот к худшему» при пересмотре судебных решений.

Александр Певзнер же считает, что его права были нарушены, а статья 81 УПК РФ допускает незаконное лишение собственника его имущества. В свою очередь неопределенность понятия «ухудшение положения лица» в статье 401 пункт 6 УПК РФ дает возможность судам по-разному применять ее на практике, что ведет к произвольному вмешательству в право собственности и нарушению конституционного принципа равенства всех перед законом, убежден заявитель. Он просит признать оспоренные нормы не соответствующими Конституции РФ.