Курск, 31 января, 2017, 13:52 — ИА Регнум. В городе Щигры Курской области возбуждено уголовное дело в отношении участкового уполномоченного и оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Щигровский». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области, они подозреваются в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

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По версии следствия, днем 5 января подозреваемые встретились в Щиграх со знакомым им местным жителем и принудили его взять на хранение наркотики. В качестве вознаграждения мужчине предложили четыре тысячи рублей. После этого, чтобы повысить показатели раскрываемости преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, они сообщили в дежурную часть отдела полиции о том, что гражданин принял на хранение наркотики. В тот же день у жителя Щигров был изъят бумажный сверток с марихуаной массой 6,4 грамма, что предусматривает уголовную ответственность по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Тем самым, потерпевшему причинены тяжкие последствия в виде незаконного уголовного преследования.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.