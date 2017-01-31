Киншаса, 31 января, 2017, 13:52 — ИА Регнум.



Rsf.org Пресса в Конго

Франция озабочена постоянными нападками на свободу прессы и права на информацию в Демократической республике Конго. С таким заявлением МИД страны выступил на официальной странице ведомства.

«Мы озабочены постоянными нападками на свободу прессы и права на информацию в Демократической республике Конго», — указывается в заявлении ведомства.

МИД Французской республики также в очередной раз призвал власти страны Центральной Африки принять все необходимые меры для скорейшего возобновления вещания французской радиостанции RFI, прерванного с 5 ноября 2016 года.