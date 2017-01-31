Москва, 31 января, 2017, 13:49 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 гг. распределены субсидии в размере 4 млрд 412,6 млн рублей, сообщается на сайте правительства РФ

sm-ekb2005 Рубли

Субсидии распределены между бюджетами 63 субъектов Федерации.

Эффективность использования субсидий ежегодно оценивается Минсельхозом России исходя из степени достижения показателей результативности предоставления субсидий.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 26 января 2017 года.