Москва, 31 января, 2017, 13:37 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам 31 января, что в Кремле не собираются давать каких-либо оценок деятельности президента США Дональда Трампа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский Кремль

В настоящее время Кремль исходит из настроя, изложенного в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и Трампа. «В данном случае не нам давать какие-то квалификации президенту США», — сказал Песков, добавив, что это внутреннее дело США.

Live-news-today.com Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина

Напомним, вечером 28 января состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, который продлился около 45 минут. Президенты России и США обсудили восстановление торгово-экономических связей между двумя странами, борьбу с международным терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, иранскую ядерную программу и арабо-израильский конфликт, а также основные аспекты кризиса на Украине.

По итогам беседы лидеры двух стан условились поддерживать регулярные личные контакты, а также договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи.