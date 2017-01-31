Москва, 31 января, 2017, 13:36 — ИА Регнум. Предполагаемое снятие санкций потребует от ЦБ пересмотра своей денежно-кредитной политики, но при этом излишнего оптимизме по поводу такого развития событий испытывать не стоит. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 31 января директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин, комментируя результаты опроса Bloomberg, согласно которому в случае отмены санкций США российский рубль укрепится на 10−15%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Бесспорно, на теоретическую отмену антироссийских санкций рубль отреагирует позитивно. По нашим подсчетам, укрепление может составить от 5% до 8%, то есть пара доллар/рубль при таком сценарии будет держаться в районе 55−57, в зависимости от ситуации на рынке энергоносителей», — подчеркивает эксперт.

Тем не менее для излишнего оптимизма по поводу скорого снятия санкций с России нет оснований, указывает аналитик. «Действительно, некоторое потепление отношений США и России сейчас маячит на горизонте. Дональд Трамп и Владимир Путин провели первые телефонные переговоры, итоги которых можно назвать вполне позитивными. Однако этого мало. Трамп не решится единолично лоббировать снятие экономических ограничений с РФ. При этом риторика других членов нового кабинета настораживает. В частности не так давно будущий госсекретарь Рекс Тиллерсон отметил, что действия России на Украине являются «агрессией», и что НАТО должно было вмешаться в происходящее. Данные заявления никак не располагают к потеплению отношений между державами», — полагает эксперт.

«Если же в конечном итоге санкции будут сняты и рубль действительно укрепится, Центробанку придется пересматривать текущую денежно-кредитную политику и резко снижать ключевую ставку», — прогнозирует эксперт.

Согласно опросу Bloomberg, большинство аналитиков считают, что российская валюта укрепится на 5−10% в случае отмены санкций США. При этом сама вероятность, что президент США Дональд Трамп обеспечит России серьезное смягчение санкционного режима в 2017 году, уменьшилась: по результатам опроса, проведенного в январе, вероятность такого развития событий снизилась до 35%, еще в декабре 2016 года эта цифра составляла 43%.