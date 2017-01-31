Москва, 31 января, 2017, 13:25 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ополченцы Донбасса дали в Авдеевке отпор «самостийным отрядам», которые перешли линию соприкосновения. Об этом в Кремле есть достоверные сведения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ни чего не слышу

По его словам, отряды атаковали в районе Авдеевки при поддержке артиллерии. Это вторжение было пресечено ополченцами Донецкой и Луганской народных республик.

«Мы чрезвычайно сожалеем, что в результате этой атаки, которая была осуществлена против ополченцев Донбасса, погибли люди и с той, и с другой стороны», — сказал Песков. Он также отметил, что в Кремле чрезвычайно обеспокоены обострением ситуации в Донбассе.

Песков также предположил, что Киев может быть и не может контролировать такие отряды, однако они наступали при поддержке артиллерии вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинское руководство провоцирует такие действия «с какой-то целью»: по-видимому это попытка отвлечь внимание.

Напомним, боевые действия в районе Авдеевки вооруженные силы Украины (ВСУ) начали накануне вечером. В результате обстрелов прервалось электроснабжение и под землей остались более 200 горняков на шахте им. Засядько. 25-тысячное население Авдеевки осталось без воды, тепла и электроэнергии при морозе в минус 20 градусов.

Также ранее заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин назвал реальные потери украинских вооруженных сил в Донбассе за минувшие двое суток: ВСУ потеряли 78 военнослужащих убитыми и 76 — ранеными. Эти данные разведка ДНР получила из доклада начальника украинского генштаба президенту Порошенко.