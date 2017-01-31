Москва, 31 января, 2017, 13:24 — ИА Регнум. Российская валюта так и не смогла определиться с четким направлением движения, хотя в целом торговалась под небольшим давлением, оказавшись под влиянием сразу нескольких факторов, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«На российскую валюту давит разочарование, постигшее участников рынка, которые 27 января покупали рубли на слухах об отмене санкций. Но в телефонном разговоре между Трампом и Путиным этот вопрос не поднимался, и это охладило пыл инвесторов. Препятствует росту рубля и нефть, которая не может развить импульс роста, но пока находит в себе силы удерживаться над уровнем 55 долларов за баррель Brent. Кроме того, рублю мешает и сильный доллар, который вырос на международном рынке форекс в ожидании решения Федрезерва, которое будет оглашено 1 февраля», — пояснил Ковалев.

«При этом нельзя не отметить стойкость рубля, который удерживается на плаву и не пускает доллар выше 60 рублей, несмотря на отсутствие значимых факторов поддержки. Но в ближайшие дни USD все-таки может пройти этот рубеж, если данные из США отразят рост запасов и добычи углеводородов и отправят Brent под 55, а доллар получит заряд оптимизма от Центробанка США, который может намекнуть на повышение ставки в марте», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы Центробанка РФ на 31 января составляют 60,16 руб. за американскую валюту (понижена на 15 копеек) и 64,43 руб. за европейскую (повышена на 9 копеек). Цена марки Brent снизилась до 55,41 доллара за баррель.