Челябинск, 31 января, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Металлурги Челябинска перешли на особый режим работы. Снижены объемы производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе одного из местных комбинатов.

Адольф фон Менцель. На металлургическом заводе. 1875

Январь 2017 года для Челябинска стал одним месяцев, в течение которого несколько раз объявлялись неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). В связи со сложившейся погодной конфигурацией в приземном слое атмосферы складывались метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, и поэтому возникали неблагоприятные для рассеивания примесей метеоусловия. В результате чего службами Челябинска объявлялись предупреждение о возникновении НМУ первой степени и второй степени.

На текущий момент в городе, по данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), действуют НМУ второй степени. Также информация о периоде действия НМУ передаются отдельным предприятиям, которые обязаны предпринимать меры по снижению выбросов.

Так, на информацию Челябинского ЦГМС откликнулись предприятия, которые являются одними из значительных источников выбросов, влияющих на атмосферу в городе: Челябинские предприятия Группы «Мечел» — ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК) и ООО «Мечел-Кокс». ЧМК принял решение в период действия НМУ приостановить работу ряда агрегатов, а «Мечел-Кокс» снизить объемы производства кокса и сократить расход газа на обогрев коксовых батарей. Помимо этого на производственных площадках предполагается ограничить использование автотранспорта, и сократить погрузочно-разгрузочные работы, что соотносится с требованиями к принятию необходимых мер предприятиями в период действия НМУ.

Контроль за результатами мер по снижению выбросов выполняет независимая аккредитованная лаборатория ООО «Центр охраны труда и экологической безопасности», которая производит отбор проб и анализ данных.

Отметим, также свой вклад в загрязнение окружающей среды вносит транспорт. В комитете по экологии и природопользованию администрации Челябинска не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. А в городском управлении здравоохранения не стали давать комментарий по поводу обращений граждан к медикам в связи с неблагоприятными условиями, попросив официальный запрос.