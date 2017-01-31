Омск, 31 января, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Жители Сибири могут подать заявку на дальневосточный гектар. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такие сообщения стали появляться на официальных сайтах органов власти сибирских регионов.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

Например, недавно об этом уведомило правительство Хакасии. Уточняется, что республиканское управление Росреестра заключило соглашение с многофункциональным центром «Мои документы» (МФЦ) о приеме заявлений на предоставление в безвозмездное пользование гражданам региона земельных участков на Дальнем Востоке. Стоит отметить, что помимо Хакасии такие соглашения заключены еще в 80 субъектах РФ.

Напомним, согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, каждый гражданин России может один раз получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет взять в аренду или получить в собственность бесплатно.

В правительстве Хакасии отметили, что с 1 октября 2016 года жители Дальнего Востока уже начали получать земельные участки на территории своих субъектов. А уже на текущей неделе возможность стать обладателем дальневосточного гектара появится и у жителей других регионов. Заявления от жителей Хакасии сотрудники МФЦ начнут принимать с 1 февраля 2017 года.

Помогут получить дальневосточный гектар и омичам — этим займутся в областном филиале Федеральной кадастровой палаты. Пункты приема филиала ведомства к 1 февраля будут оборудованы организованными рабочими местами для подачи заявления о предоставлении земельного участка через интернет-портал «надальнийвосток.рф», сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области.

Однако омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков усомнился в том, что найдется много сибиряков, желающих переехать в предложенные районы.

«Например, предложенные районы — Анадырский (Чукотка — прим. ИА REGNUM ), Ольский (Магаданская область), Намский улус (Якутия), Тымовский (Сахалинская область). Это районы низких температур и вечной мерзлоты. Зимние температуры там опускаются ниже 50 градусов. Это зоны рискованного земледелия, заниматься сельским хозяйством там весьма проблематично. Но есть и плюсы. В этих районах заработная плата выше, чем в Сибири. Я знаю, что в Якутии, Магадане зарплаты от 40−70 тысяч», — сказал Сергей Кондаков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минвостокразвития Александр Галушка заявил, что интерес граждан к дальневосточному гектару «есть, и он значителен». Министр подкрепил свои слова данными опроса ВЦИОМ и напомнил, что с 1 февраля 2017 года дальневосточный гектар сможет получить любой гражданин России.

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«Опрос ВЦИОМ показал, что сделать это хотят 14% граждан России, 6,5% ответили твердое «да», 7,5% — скорее «да». Даже 6,5% — это 10 млн человек, что по отношению к 6,2 млн человек на Дальнем Востоке весьма и весьма немало», — сказал глава Минвостокразвития.