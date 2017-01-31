Калуга, 31 января, 2017, 12:35 — ИА Регнум.



Mil.ru Призывники

Калужскому учебно-методическому центру военно-патриотического воспитания и подготовки граждан РФ к военной службе отвели помещения, но средств для их оборудования на 2017 год не предусмотрели. Не решен вопрос укомплектования данного учреждения кадрами. Также не организовано создание в калужском регионе двух зональных центров военно-патриотического воспитания. Эти и другие вопросы, связанные с подготовкой граждан области к военной службе и военно-патриотическому воспитанию молодежи, обсудили 30 января на заседании регионального кабинета министров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Участники встречи говорили о том, что основные задачи по улучшению состояния здоровья молодежи и уровня ее физической подготовки, повышение мотивации к военной службе и получению начальных военных знаний — важнейшая задача органов местной власти. И здесь все заинтересованные организации региона должны активнее включиться в работу по подготовке молодежи к военной службе.

Военному комиссариату области предложено координировать работу по подготовке молодежи к воинской службе, а профильным региональным министерствам — совершенствовать деятельность в данном направлении.

Калужскому учебно-методическому центру военно-патриотического воспитания и подготовки граждан РФ к военной службе для проведения ремонта в здании было решено выделить 4,5 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , 830 призывников из Калужской области отправились служить в армии по итогам осенней призывной кампании 2016 года. Отсрочки от призыва на армейскую службу для продолжения образования получили более 56% юношей, а 24% призывников освобождены по состоянию здоровья. Между тем, по информации военкоматов, свыше 600 призывников области вообще невозможно оповестить, так как основная часть разыскиваемых граждан не проживает по месту регистрации.