Лондон, 31 января, 2017, 12:30 — ИА Регнум. Парламент Великобритании приступил к дебатам по законопроекту, позволяющему начать переговоры с Европейским союзом по поводу Brexit, сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

Правительство вынуждено было внести законопроект на обсуждение парламента, после того, как Верховный суд вынес соответствующее заключение.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй неоднократно заявляла, что страна начнет процедуру выхода из ЕС в конце марта, однако сроки могут быть перенесены в связи с возможной задержкой законопроекта в парламенте. Тем не менее правительство надеется, что законодатели успеют рассмотреть данный проект закона до 31 марта.

Оппозиционная Лейбористская партия заявила, что будет стараться внести в законопроект все необходимые поправки, но блокировать его не будет.

Напомним, 23 июня 2016 года на референдуме народ Великобритании проголосовал за выход страны из ЕС. В Британском истеблишменте также существует консенсус по данному вопросу, спор идет лишь о степени участия королевства в делах ЕС после Brexit.

Правительство настаивает на полном разрыве, в то время как парламент надеется оставить за собой некоторые возможности в ЕС, в частности доступ к общему рынку.