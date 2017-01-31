Москва, 31 января, 2017, 12:29 — ИА Регнум. Центральный банк (ЦБ) концептуально поддерживает законопроект Минюста об изъятии единственного жилья должника, сообщила представитель ЦБ Любовь Григорьева в Общественной палате РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Концептуально мы поддерживаем этот законопроект, это идея неплохая, но все опасения должны быть учтены, конечно, законопроект требует серьезной доработки», — сказала она.

Предложенные Минюстом поправки разрешают отбирать у должника единственное жилье, если его площадь в два раза больше размера законодательной нормы по метражу на человека. Кроме того, стоимость жилья должника должна превышать двукратную стоимость жилого помещения, которое положено по закону ему и семье.

Согласно Жилищному кодексу, норма жилой площади в разных городах России может варьироваться от 14 до 18 кв. м на человека.