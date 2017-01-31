Нью-Йорк, США, 31 января, 2017, 12:12 — ИА Регнум. Российский рубль укрепится на пять — десять процентов в том случае, если в Вашингтоне примут решение о снятии санкций в отношении РФ. Соответствующий прогноз опубликовало Bloomberg со ссылкой на мнения экспертов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Ряд экспертов предлагает менее оптимистичный для России прогноз — о росте курса российской валюты на один — пять процентов. Вероятность отмены санкций Вашингтоном, по мнению экспертов, ниже сейчас, чем предполагалось месяцем ранее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ведущий аналитик AMarkets Артем Деев, комментируя результаты опроса Bloomberg, заявил, что, во-первых, в случае отмены санкций укрепления рубля на 15% не будет, и во-вторых, проблемы российской экономики не обусловлены действием режима санкций.

«Многочисленные экспертные оценки, выводы, а также объективный анализ уже давно обозначили два основных тормоза для России — низкие цены на нефть и сырьевая ориентация производства», — считает эксперт.