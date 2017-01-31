Санкт-Петербург, 31 января, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Представители институтов власти в Конституционном суде России просят не удовлетворять жалобу коллекционера из Германии Александра Певзнера, который недоволен конфискацией картины Карла Брюллова «Христос во гробе», передает корреспондент ИА REGNUM.

Mkrf.ru Картина «Христос во гробе» Карла Брюллова

Картина была конфискована как орудие преступления, когда Певзнер проходил обвиняемым по уголовному делу о контрабанде культурных ценностей. Дело было прекращено спустя 10 лет после начала расследования, в связи с истечением срока давности. Картину Певзнеру не вернули, она хранится в Русском музее. Коллекционер считает, что нормы, позволяющие удерживать картину уже после закрытия дела, нарушают его права, и оспаривает конституционность пункта 1 третьей части статьи 81 и статьи 401 пункт 6 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Между тем, представители властей полагают, что ключевым фактором в этом деле является то, что истечение сроков давности не является реабилитирующим основанием. А значит, сохранились основания полагать, что Певзнер был виновен в инкриминируемых деяниях.

На это указал представитель президента в КС Михаил Кротов. Он заметил, что уголовное дело было возбуждено в 2003 году, а прекращено спустя более чем 10 лет. «Поскольку он (Александр Певзнер — прим.ред.) уклонялся от явок в органы предварительного расследования и в суд», — сказал Кротов. Заметим, большую часть этого времени Певзнер проживал в Германии.

Кротов напомнил, что в соответствии с УПК, прекратить уголовное дело в связи с истечением срока давности — по нереабилитирующим основаниям — можно только если подозреваемый или обвиняемый не возражает против этого, так как у него есть право на судебную защиту и отстаивание своего доброго имени. В целом же, прекращение уголовных дел за истечением срока давности обусловлено либо принципами гуманизма, либо «нецелесообразностью дальнейшего доказывания вины в виду значительного уменьшения общественной опасности преступления».

Кротов подчеркнул, что само по себе прекращение уголовного дела означает не попытку исправить ошибку следствия, а лишь отказ от доказывания вины гражданина, хотя основания считать его виновным сохраняются. Теперь же Певзнер лишился права на реабилитацию.

«Соглашаясь на прекращение дела по нереабилитирующим основаниям, фактически он признаёт свою вину», — добавил представитель Совета Федерации в КС Андрей Клишас. Он заметил, что необходимость конфискации имущества в делах о контрабанде основана на международных обязательствах России, упомянул Конвенцию против транснациональной организованной преступности и Конвенцию об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.

Аналогичные аргументы привела и представитель Государственной думы Татьяна Касаева, хотя она указала, что процессуальное решение о прекращении уголовного дела не подменяет приговор суда и не устанавливает виновность обвиняемого. Тем не менее, по ее мнению, основания для уголовного преследования Певзнера сохранялись, и тот сам согласился с отказом от собственной реабилитации.

Представители Госдумы, Совфеда и президента попросили признать конституционным пункт 1 третьей части статьи 81. Кротов заметил, что с жалобой Певзнера согласиться нельзя еще и из соображений «заботы о памятниках истории и культуры». Кротов и Касаева также убеждены в конституционности статьи 401 пункт 6 Уголовно-процессуального кодекса РФ, Клишас оставил решение по этому пункту на усмотрение суда.

Картина Карла Брюллова «Христос во гробе» выполнена в редкой технике «транспарент», предполагающей просмотр холста на просвет. В апреле 2003 года эксперты Государственного Русского музея признали его подлинным.

Считается, что картина была вывезена графом Николаем Адлербергом в конце XIX века в Германию, либо написана Брюлловым за границей непосредственно для домовой церкви заказчика в его имении под Мюнхеном. В 1935 году картина была передана в русский православный храм в Брюсселе. В 2003 году Александр Певзнер привез полотно в Россию, после чего оно и было конфисковано.