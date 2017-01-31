Ханты-Мансийск, 31 января, 2017, 12:06 — ИА Регнум. «Лукойл» и правительство Югры подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве. Компания выделит Югре в 2017 году 1,2 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Это на 300 млн рублей меньше, чем было выделено в 2016 году. «Лукойл» традиционно финансово поддерживает города Югры, в которых работают предприятия компании. Партнерские взаимоотношения между правительством округа и нефтяной компанией длятся с 2005 года. Деньги выделяются в основном на объекты соцкультбыта. В новом соглашении — 36 объектов, в которые будут вложены средства компании.

Когалым получит 645 млн рублей, из которых более 300 млн рублей будет направлено на реконструкцию киноконцертного комплекса «Янтарь» под филиал Государственного академического Малого театра России. Урай получит 140 млн рублей на капитальный ремонт школы №5, здания городской поликлиники и строительство крытого катка. Город Покачи получит 83 млн рублей. Средства будут направлены на проектирование и строительство сквера, а также на покраску и отделку фасадов жилых домов и зданий социального фонда. Порядка 70 млн рублей получит Лангепас на приведение в порядок фасадов зданий и на благоустройство дворовых территорий.

Нижневартовский район получит строительство газовых котельных в Варьегане и поселке Аган 52 млн рублей. Белоярский район ждет 25 млн рублей, из которых 20 млн рублей пойдут на благоустройство набережной. Столько же выделено Октябрьскому району, где на эти деньги будет отремонтирована одна из школ. Ханты-Мансийский район получит 22 млн рублей на строительство водозабора с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в Горноправдинске. Кондинский район получит 15 млн рублей, в том числе на реконструкцию Парка Победы в поселке городского типа Междуреченский. Сургутский — 7,5 млн, Советский район получит 3,5 млн рублей: на базе лагеря «Окунёвские зори» и в сельском поселении Алябьевский обустроят футбольные поля с искусственным покрытием.

Компания окажет финансовую поддержку региональному отделению Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», общественной организации «Спасение Югры», природному парку «Кондинские озера» им. Л.Ф. Сташкевича», хоккейному клубу «Югра», а также помощь в проведении окружных культурных, спортивных и патриотических мероприятий.

Отметим, что более половины месторождений нефти «Лукойл» разрабатывает на территории Югры. Но эта компания не только благодетель для региона. Природоохранная прокуратура ХМАО постоянно ловит на нарушениях дочерние подразделения компании: «Ритэк», «Самотлортранс» и «НЕРГА». Разливы нефти и незаконная вырубка леса — неполный список противоправных деяний «дочек» «Лукойла» в Югре.

Добавим, главный и основной партнер округа — ОАО «Сургутнефтегаз» — вложил в соцкультбыт Югры в 2016 году порядка 13 млрд рублей. Неизвестно, сколько округу выделит в рамках партнерских соглашений в 2017 году «Роснефть». Ранее помощь компании выливалась в более 2 млрд рублей. Также ХМАО является регионом стратегических интересов другой корпорации — «Газпрома». Через территорию Югры проходят основные газотранспортные коридоры, по которым газ от месторождений севера Западной Сибири транспортируется в европейскую часть страны. Между ПАО «Газпром» и правительством ХМАО также действуют соглашение о сотрудничестве на 2016−2018годы и договор о газификации. На объекты соцкультбыта в ХМАО, согласно трехлетнему соглашению, «Газпромом» выделяются ежегодно 365 млн рублей.

Еще не заключены допсоглашения с постоянными партнерами правительства ХМАО, такими как АО НК «РуссНефть», выделившей округу в 2016 году 61 млн рублей, и компанией «Салым Петролиум Девелопмент И.В.», вложившей в том же году 80 млн рублей в копилку социальных дел региона.