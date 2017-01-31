Калуга, 31 января, 2017, 12:02 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы правительства Калужской области Губернатор Анатолий Артамонов

На месте калужского Центрального рынка на улице Кирова планируется построить космопарк с детским центром. Об этом 31 января сообщали корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги.

Дальнейшую судьбу прекращающего 31 марта 2017 года деятельность Центрального рынка в Калуге обсудили на заседании градостроительного совета при городской Управе. По словам заместителя городского головы, начальника управления архитектуры, строительства и земельных отношений Калуги Дмитрия Денисова, данная территория в соответствии с генеральным планом города относится к рекреационной зоне. Виды ее разрешенного использования — зона парков и скверов. В ближайшее время будет подготовлено задание на проектирование сквера и начнется поэтапное освоение территории, являющейся достаточно сложной в правовых моментах и земельно-имущественных отношениях. Проект будет называться «Общегородской сквер».

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Концепция предлагает сохранение здания крытого рынка (купол) и изменение его функционального назначения под детский центр с различными игровыми элементами. Площадку между куполом и улицей Дзержинского в летнее время можно использовать для проведения городских мероприятий, а в зимнее время — под каток, следующий участок благоустроить под мини-космоленд, разместив эти площадки в виде Солнечной системы. В центре квадрата станет площадь Вселенной, а вокруг неё расположатся различные круглые площадки для детского отдыха, спортивные площадки, различные арт-объекты с космической тематикой. Таким образом, в самом центре города появится новый туристический объект.

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Также предполагается, что на этой территории могут разместиться кафе или киоски с едой, спортивная зона, площадки с уличными тренажерами, велодорожки, площадки для занятий различными видами спорта, а территория Березуйского оврага превратится в ландшафтный парк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, идея ликвидации Центрального городского рынка Калуги несколько лет назад была публично озвучена губернатором области Анатолием Артамоновым. Тогда губернатор предложил городским властям вместо рынка оборудовать некий дендропарк, с ориентировочной стоимостью строительства 800 млн рублей.

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В итоге всем, кто осуществлял торговлю на старом рынке, предложили свернуться и продолжить свою деятельность в двух торговых центрах, принадлежащих уже не городу, а частным компаниям. Предприниматели старались призвать местные власти ко взвешенному подходу в решении столь болезненного экономического и социального вопроса в условиях, когда каждая бюджетная копейка должна быть на счету. Однако городская власть к их доводам не прислушалась. За ночь согнали в центр города строительную технику, которая буквально крушила стеллажи и обесточенные палатки, так называемого вещевого рынка. Предприниматели кинулись в городскую Думу не столько за помощью, сколько за объяснением происшедшего, но большинство депутатов городской Думы, в том числе ее председатель Александр Иванов, отказались принять участие в диалоге с предпринимателями и даже не вышли к ним.

Тогда калужские предприниматели обратилась с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину по поводу ликвидации в областном центре Центрального рынка. Не помогли предпринимателям отстоять Центральный рынок на улице Кирова в Калуге также публичные обращения к президенту Чеченской республики Рамзану Кадырову и в Общественную палату РФ. Впрочем, в городской управе на уступки торговцам не пошли, да и прокуратура признала действия чиновников по рынку законными. В итоге более 4 тысяч человек в одночасье остались без работы и средств к существованию.

Между тем, в конце 2016 года губернатор Анатолий Артамонов поручил городским властям Калуги «подумать над тем, каким образом привлечь средства меценатов, предприятий, организаций, граждан» на строительство парка на месте Центрального рынка. «Было бы здорово, если бы этот парк стал народным и был дорог каждому калужанину», — заявил Артамонов.