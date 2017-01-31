Мурманск, 31 января, 2017, 11:51 — ИА Регнум.



Николай Пластов. Доктор. 1966

В Мурманске завершился ремонт помещений в ранее закрытом филиале детской поликлиники. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на обнародованную региональным министерством здравоохранения информацию, ремонт выполнен в целях приведения помещений в нормативное санитарное состояние.

«Специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в январе текущего года проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза отремонтированных помещений и выдано положительное заключение, — отметили в министерстве. — Планировка и отделка помещений соответствует требованиям санитарного законодательства. Выполнен монтаж современной системы кондиционирования».

По данным властей, в конце прошлой недели Мурманской детской городской поликлиникой №5 получено санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Оно подтверждает соответствие помещений детской поликлиники на улице Лобова 33/2 санитарным правилам и нормативам. Накануне учреждению была выдана лицензия на ведение медицинской деятельности в этом филиале.

«В поликлинике организованы 2 кабинета врачей-педиатров, прививочный и процедурный кабинеты, — пояснили в Минздраве. — Медицинская помощь будет оказываться в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи в полностью отремонтированных и оснащенных новым медицинским оборудованием, мебелью и инвентарем помещениях».

Как сообщало ИА REGNUM, власти лишили жителей областного центра единственной в микрорайоне детской поликлиники в 2016 году: в Минздраве посчитали, что медицинское обслуживание 3 тысяч детей должно осуществляться там, где созданы условия для этой работы. То есть не на Лобова — в шаговой доступности для большинства возмущённых родителей, а на Инженерной — учреждении, где консультируются и лечатся жители Ленинского района Мурманска.

В итоге более тысячи горожан выступили против так называемой оптимизации и призвали чиновников к ответу.