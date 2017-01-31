Новосибирск, 31 января, 2017, 12:52 — ИА Регнум. В Новосибирской области появится Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности естественных монополий. Распоряжение о формирование органа губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий должен подписать сегодня, 31 января, об этом глава региона заявил на традиционной встрече с представителями СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет за услуги ЖКХ

Общественный совет будет наблюдать за правильным исполнением программы модернизации объектов тепло‑ и водоснабжения, которая будет финансироваться за счет повышения тарифов на услуги ЖКХ.

Усиление общественного контроля лежит в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, заключенных между мэрией города Новосибирска, департаментом по тарифам Новосибирской области, и ресурсоснабжающими организациями — МУП «Горводоканал» и АО «Сибэко».

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«Этот общественный орган создается во исполнение постановления Федерального правительства, — цитируют «Все новости Новосибирской области» Владимира Городецкого. — Его задачи — надзор в сферах деятельности естественных монополий: подачи электрической и тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, транспортировки газа, железнодорожных перевозок, в том числе, пассажирских, услуги электросвязи и почты. Основной целью этого общественного совета будет достижение баланса интересов потребителей и понимания задач естественных монополий. Сегодня мы еще рассмотрим отдельные моменты положения о порядке формирования совета. Его создание поможет нам публично затребовать все планы естественных монополий по их инвестиционным программам, и всего, что касается оценки их деятельности».

По словам главы области, в официальный состав совета войдут 18 человек, но он также неофициально пригласил к работе «всех заинтересованных представителей общественного и экспертного сообщества, которые захотят участвовать в этой работе».

Напомним, в ноябре 2016 года премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал распоряжение о максимальном размере индексации оплаты коммунальных услуг — для Новосибирской области тарифы на услуги ЖКХ в 2017 году должны были вырасти, согласно этому документу, на 4%. Однако, областные власти заявили о росте тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске сразу на 15%. Это вызвало недовольство в обществе, которое привело к митингам и различным акциям протеста, которые продолжаются в регионе до сих пор.

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Региональные власти, хотя и не стали отменять своего решения на фоне протестных выступлений, все же предприняли попытки снять социальную напряженность. Так, было подписано соглашение по целевому использованию средств от повышения тарифов на коммунальные услуги.

Кроме того, еще одним постановлением, за подписью губернатора, предполагается адресная социальная выплата горожанам, которая будет предоставляться, если увеличение размера платы собственника за коммунальные услуги в расчетном периоде превысит 4% размера платы за коммунальные услуги за декабрь 2016 года. Это первый случай, когда социальная выплата будет распространяться абсолютно на всех граждан. Около 500 тысяч льготников, проживающих в регионе, получат компенсацию 100% превышения, остальные жители области могут рассчитывать на компенсацию 50% превышения.

Однако новосибирцы не намерены отступать от своих планов заставить власти отменить принятое постановление о росте тарифов на ЖКУ сразу на 15%. К тому же они не могут простить властям тот факт, что этот процент еще должен компенсировать потери ресурсоснабжающих организаций из-за слишком экономных новосибирцев, которые стали меньше потреблять из-за чего организации теряют прибыль. Об этом факте проговорился руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров на брифинге 14 декабря.

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Пока же с 1 июля 2017 года услуги ЖКХ в Новосибирске в среднем подорожают на 15%, в Бердске, Оби и Краснообске — на 4%, а водоснабжение в Бердске — на 6,2%. В Искитиме тарифы вырастут в среднем на 8%, в Кольцово — на 15%. Что касается районов области, то удорожание тарифов будет более щадящим, чем в областном центре. Так, в Багане — 6,4%, Барабинске — 4%, Венгерово — 10,3%, Карасуке — 12,7%, Кочках — 12%, Краснозерском — 12%, Кыштовке — 4%, Тогучине — 11%, Чанах — 10%. В других районах максимальное повышение составит 15%.Стоит также отметить, что обоснованность роста тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске проверяет сейчас прокуратура Новосибирской области.