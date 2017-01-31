Авдеевка, Украина, 31 января, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации заявил в своем Facebook о получении письменных гарантий прекращения огня ополченцами якобы от «российской стороны».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Режим тишины

По его словам, Совместный центр по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) сообщил ему, что якобы российская сторона предоставила письменную гарантию прекращения огня для восстановления электроснабжения Авдеевки.

Режим тишины заявлен с 10:00 до 17:00 по местному времени 31 января. «Ремонтные бригады приступают к работе», — написал Жебривский.

Ранее представитель ДНР Эдуард Басурин заявил о готовности властей республики объявить режим прекращения огня для того, чтобы провести ремонтные работы по восстановлению электроснабжения в Авдеевке.

Линия электропередач, питающая город и коксохимический завод в Авдеевке, была повреждена в ходе боевых действий ВСУ. Также обесточена Донецкая фильтровальная станция — она снабжает водой Авдеевку, Донецк и еще ряд населенных пунктов.

В настоящее время силы ДНР прекратили огонь и соблюдают режим тишины в одностороннем порядке. Город Авдеевка расположен к северу от Донецка и находится под контролем украинских силовиков.