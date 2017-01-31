Ярославль, 31 января, 2017, 11:25 — ИА Регнум. Банк России подал иск о признании Булгар банка банкротом. Согласно картотеке дел, иск подан в Арбитражный суд Ярославской области 30 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решением регулятора Булгар банк лишился лицензии на осуществление банковских операций 16 января. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.

Головной офис банка, зарегистрированного в 1992 году, с августа 2016 года находится в Ярославской области, ранее он был в Казани. С 30 декабря банк был отключен от платежной системы ЦБ РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать продажу на «живых» аукционах имущества обанкротившихся кредитных организаций. Чем быстрее и дороже будет продано имущество, тем «больше средств будет выплачено кредиторам», отмечает руководство АСВ.

В 2016 году Банк России отозвал лицензии у 98 российских банков, в 2015 году — у 93 банков, в 2014 — у 87 кредитных учреждений. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала, что ЦБ продолжит ужесточать надзор в банковском секторе.