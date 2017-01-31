Симферополь, 31 января, 2017, 11:24 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксенов прибыл в Верховный суд республики, где ему предстоит выступить свидетелем по делу о массовых беспорядках, произошедших в Симферополе в феврале 2014 года. Об этом 31 января сообщает РЕН ТВ.

Джон Лэври. Судебное заседание. 1916

О приезде Аксенова в суд сообщил адвокат Николай Полозов, защитник обвиняемого Ахтема Чийгоза. По версии следствия, Чийгоз, будучи членом «Меджлиса крымских татар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), причастен к организации беспорядков у здания парламента Крыма.

«В Верховном суде суета — приехал Аксенов. Значит, сегодня по делу Чийгоза допрос свидетеля», — отметил юрист.

Жертвами столкновений между сторонниками воссоединения Крыма с Россией и крымскими татарами, которые произошли в феврале 2014 года в Симферополе, стали два человека, 79 получили ранения. Сам Ахтем Чийгоз отказывается признавать себя виновным.