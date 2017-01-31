Тамбов, 31 января, 2017, 11:19 — ИА Регнум. В Тамбовской области за неделю к врачам обратились 7938 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора. Уровень заболеваемости составляет 73,1 случай на 10 тысяч населения. В среднем, уровень ниже эпидемиологического порога на 8%. Однако среди школьников эпидемия сохраняется — здесь пороговые значения превышены на 3,8%.

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«За истекшую неделю среднеобластной показатель заболеваемости превышен только в г. Тамбове и г. Рассказово (95,4 на 10 тыс. населения)», — говорится в сообщении управления.

Кроме того, специалисты сообщают, что с начала ноября в регионе выявлено 117 случаев гриппа.

Сейчас в регионе введены ограничительные меры. Так, карантин действует во всех школах Тамбова и Котовска, а также в одной школе Тамбовского района. Еще в 23 образовательных учреждениях на карантин ушли отдельные классы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, карантин действует в тамбовских школах с 25 января. Ученики будут отдыхать до 3 февраля.

Кроме того, в Тамбовской области уже есть первая жертва гриппа — от вируса скончался мужчина. Умершему было 60 лет, он не был привит против гриппа. Мужчина слишком поздно обратился к врачам.