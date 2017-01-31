Пекин, 31 января, 2017, 11:16 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному на сайте Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантина КНР, британский концерн Jaguar-Land Rover в очередной раз массово отзывает авто.

David Guo Логотип Jaguar Land Rover

Инженеры автоконцерна обнаружили дефект в системе безопасности автомобилей, а именно в ремнях безопасности Range Rover Sport, Jaguar XE и Jaguar F-TYPE. Данные автомобили были собраны в Британии и экспортированы в КНР, пишет «Тайпин цичэ».

Точное количество отзываемых автомобилей составило 6438 внедорожников и седанов, из которых более 3438 Range Rover Sport, импортированных в КНР с июля по октябрь 2016 г., 1132. элитных Jaguar XE и 314 новых F-TYPE. Владельцы данных моделей, произведенных в период с июля по декабрь 2016 г. должны обратиться к официальным дилерам, которые проведут бесплатную диагностику и ремонт автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 31 января китайское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen сообщило о массовом отзыве легковых автомобилей Magotan. Согласно заявлению Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантина КНР, из-за дефекта в модулях управления кузовным оборудованием в Китае будут отозваны 1993 автомобиля.