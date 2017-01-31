Москва, 31 января, 2017, 11:15 — ИА Регнум. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ направило в субъекты письмо о новой схеме мошенничества с государственными жилищными сертификатами. В качестве жертв преступники выбрали граждан, стоящих в очереди на получение сертификатов по подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище», сообщили в Минстрое РФ.

Сальваторе Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е

«Часть очередников Магаданской области получили письма, в которых сообщалось, что для получения государственного жилищного сертификата необходимо перевести денежные средства на указанный расчетный счет. Здесь на лицо мошенническая схема, ведь для получения ГЖС гражданам не нужно переводить никакие средства на чужие счета», — пояснила замминистра строительства Елена Сиэрра.

Минстрой уже направил официальный запрос в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет РФ для расследования данных фактов. Также ведомство разослало информационное письмо во все регионы с просьбой проинформировать очередников о подобных схемах обмана.

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Как сообщало ИА REGNUM, распоряжением правительства РФ в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2017 году планируется выдать 5746 государственных жилищных сертификатов на сумму 11,2 млрд рублей.