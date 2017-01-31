Краснодар, 31 января, 2017, 11:13 — ИА Регнум. В Краснодарском крае обновленные правила получения полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), призванные облегчить жизнь владельцам автомобилей, на деле пока доставляют только массу неудобств. Так, почти 90% автолюбителей, попытавшихся оформить полис с помощью новой функции — онлайн через Интернет — столкнулась с техническими трудностями. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ 31 января по итогам промежуточного мониторинга продажи полисов автогражданской ответственности в регионе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полис ОСАГО

Так, желающие застраховать своего железного коня отмечали такие проблемы как отсутствие связи с централизованной системой РСА, неверный расчет коэффициента бонус-малус и просто сбой связи при подключении к системе страховой компании. Жаловались автолюбители и на работу «горячих линий» страховых компаний, которые не всегда могут оказать помощь.

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Как уточнили общественники, из опрошенных автовладельцев 70% предпочли оформить полис автогражданской ответственности в офисе страховой компании и только треть — посредством Интернета.

Кроме того, частично осталась в Краснодарском крае и проблема с навязыванием дополнительных услуг при покупке полисов автогражданской ответственности в офисе, однако запрашиваемые суммы снизились.

«Согласно собранным данным, свыше 20% автовладельцев, покупающих полис в офисе, приобретают его с дополнительными услугами стоимостью от 1 тыс. до 2 тыс. рублей», — отметил активист ОНФ Сергей Косидеев.

Напомним, летом прошлого года полиса с дополнительными услугами за 3−9 тыс. рублей, по данным мониторинга ОНФ, продавали 80% страховых компаний на Кубани.

Добавим, что проблемы с приобретением электронных полисов ОСАГО испытали не только жители Краснодарского края, но и других регионов ЮФО. Так, на аналогичные трудности пожаловались и автолюбители Волгоградской области. Как оказалось, застраховать свой автомобиль при помощи Интернета далеко не так легко, быстро и просто, как предполагалось.

По словам автолюбителя Игоря Петрова, попытка приобрести полис ОСАГО на сайте онлайн успехом не увенчалась. Сначала не отрывался сам сайт, после невозможно было зарегистрироваться. В итоге пришлось ехать лично в страховую компанию, где оформить полис удалось только на третий день из-за длинной очереди.

Между тем, как заверяют в Российском союзе автостраховщиков, это явление временное, и уже в ближайшее время полис ОСАГО можно будет приобрести без проблем.

Напомним, поправки в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности, согласно которым страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения электронных договоров ОСАГО, вступил в силу с 1 января 2017 года. За первые три недели января было заключили почти 100 тыс. договоров ОСАГО в электронном виде. Лидерами по продажам стали Краснодарский край, Волгоградская и Ростовская области, а также Ставропольский край. Именно в этих регионах ранее были выявлены самые острые проблемы с получением полисов ОСАГО.