Москва, 31 января, 2017, 11:11 — ИА Регнум. В посольстве Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) подтвердили, что консульство получило директиву о введении с 1 февраля 2017 года системы выдачи виз российским туристам по прилету и бесплатно. Однако процедура получения виз пока неизвестна, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Venturebeat.com Виза

Российские туроператоры ждут официального подтверждения от иммиграционной службы ОАЭ. Директивы в письменном виде еще нет.

Напомним, что информация о внедрении виз по прилету появилась 29 января. Туристы, прибывающие в ОАЭ, будут получать визы продолжительностью 30 дней. Однократно визу можно будет продлить еще на 30 дней.