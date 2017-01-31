Париж, 31 января, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Жюри Каннского кинофестиваля в 2017 году возглавит испанский режиссер Педро Альмодовар. Он станет первым испанцем на этом посту за всю историю фестиваля, сообщает 31 января Agence France-Presse.

Gorupdebesanez Педро Альмодовар

«Я благодарен, почтен и немного ошеломлен. Могу лишь сказать, что я посвящу всего себя, тело и душу, этому заданию, это одновременно и привилегия, и удовольствие», — отметил сам режиссер.

Юбилейный, 70-й Каннский фестиваль пройдет с 17 по 28 мая. Впервые мероприятие состоялось в городе Канны на южном берегу Франции в 1946 году, фестиваль является одним из самых старейших и престижных в мире.

Режиссер Педро Альмодовар стал всемирно известным во второй половине 1980-х годов, после выхода на экраны его комедийных мелодрам и картин, чей дизайн был назван «пленительно агрессивным». Среди его работ выделяются ленты «Женщины на грани нервного срыва», «Всё о моей матери», «Поговори с ней», «Дурное воспитание».