Орел, 31 января, 2017, 11:06 — ИА Регнум. Все школы Орла закрыты на карантин из-за гриппа с 31 января по 5 февраля включительно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

12kurgan.ucoz.ru Карантин в школе

Решение принято в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории областного центра.

По данным ТУ Роспотребнадзора, на территории всего региона за неделю с 23 по 30 января было зарегистрировано более 4,5 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ — это на 15,5% больше, чем неделей ранее. Большинство заболевших — 63,3% — дети до 14 лет. Уровень заболеваемости в регионе на 7,3% выше эпидемического порога. В Орле за неделю заболели более 2,5 тыс. человек — это на 15,7% больше, чем неделей ранее.

Хотя в областном центре эпидемический порог заболеваемости не превышен, в связи с ростом числа заболевших было принято решение приостановить занятия в школах.

Отметим, что в этом сезоне карантин в школах Орла вводится уже во второй раз — в начале декабря школьников уже отпускали не внеплановые «каникулы», также из-за роста заболеваемости гриппом.