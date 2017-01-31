Черкесск, 31 января, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Крупный пожар произошел сегодня ночью, 31 января, в одном из домов в центре столицы Карачаево-Черкесии. Сообщение о пожаре в пятиэтажке на улице Пушкинская поступило в Центр управления в кризисных ситуациях республиканского управления МЧС в час ночи.

Erdenebayar Огонь

Прибывшие на место пожарные установили, что очаг возгорания находится в одной из квартир многоэтажного дома. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе спасательного ведомства, при пожаре пострадали жильцы, их доставили в республиканскую клиническую больницу. Количество пострадавших и их личности не уточняются.

В тушении пожара участвовали 12 человек личного состава МЧС и три единицы техники. В результате происшествия огнем повреждена одна из комнат квартиры и имущество, находившееся в ней.

Отметим, что в прошлом году число пожаров в Карачаево-Черкесии уменьшилось по сравнению с 2015 годом на 11%. Смертность в результате пожаров в КЧР снизилась на 33,3%, а количество пострадавших при пожарах сократилось на 71,4%. В течение года в огне погибли два человека, еще двое пострадали.