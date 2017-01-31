Пекин, 31 января, 2017, 11:03 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в уезде Сог-Янь в округе Нагчу Тибетского автономного района. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Национального сейсмологического бюро КНР.

Martin Luff Последствия землетрясения

Подземные толчки на глубине 5 км были зафиксированы 31 января примерно в 14:16 по местному времени. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала, пишет «Синьхуа».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 5 декабря Национальное сейсмологическое бюро КНР сообщило о подземных толчках, зарегистрированных на территории Тибетского автономного района.