Лондон, 31 января, 2017, 11:01 — ИА Регнум. Британское Управление по контролю соблюдения норм поведения на финансовых рынках (FCA) оштрафовала Deutsche Bank на сумму 163 миллионов фунтов стерлингов (примерно $204 млн) за незаконные операции со счетами в подразделении банка в России (операции «зеркального трейдинга»). Из России незаконно выведено порядка 10 миллиардов долларов, сообщается в распространённом FCA заявлении.

Hoy.com.do Deutsche Bank

Согласно заявлению FCA, DB «не смог обеспечить достаточный контроль в целях противодействия отмыванию денег в период с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2015 г.». Уточняется, что размер штрафа, выписанного DB, беспрецедентно высоки для нарушений, связанных с отмыванием денег.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, DB оштрафован Управлением финансовых услуг (УФУ) американского штата Нью-Йорк на сумму $425 млн. В США немецкий банк обвинили в нарушении американского законодательства в сфере торговли ценными бумагами.

Немецкий банк обвиняется в том, что в Москве трейдеры скупали акции российских компаний за рубли, а затем брокеры перепродавали эти же бумаги за фунты стерлингов или американские доллары через отделения банка в Лондоне.