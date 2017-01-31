Киев, 31 января, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Пользователи социальных сетей ищут источник вдохновения авторов логотипа песенного конкурса «Евровидение-2017», который пройдет в мае в Киеве. Они сравнили его с круассаном, китайским фонариком и даже с сардельками.

Скриншот соцсети Twitter Коса

Некоторым сразу бросилось в глаза сходство с косой известного украинского политика — Юлии Тимошенко, другие предположили, что источником послужил круассан.

Ряд пользователей отметили сходство логотипа с немецкими колбасками. Так, пользователь casasola89 переделал и слоган конкурса из «празднуйте многообразие» в «праздную барбекю».

Скриншот соцсети Twitter Колбаска

К ищущим присоединилось и агентство УНИАН, редакция которого предположила, что на логотипе изображена шина. Неизбежно был найден и «русский след»: пользователь @MShilke сравнил лого с куполами собора Василия Блаженного и предположил, что дизайнер был из России.

В действительности на логотипе «Евровидения-2017» изображено традиционное украинское ожерелье. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал — 13 мая.

Напомним, на «Евровидении-2016», которое проходило в Швеции, победила украинская певица Сусана Джамаладинова (Джамала) с провокационной песней о депортации крымских татар. Таким образом, конкурс этого года пройдет на Украине, конкретно — в Киеве.