Москва, 31 января, 2017, 10:53 — ИА Регнум. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошла презентация XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который будет проходить в Сочи с 14 по 22 октября 2017 года. Как заявил временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Алексей Паламарчук, РФ рассчитывает на поддержку стран и всех структур ООН в организации этого мероприятия.

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«Сделать программу фестиваля по-настоящему интересной для молодежи, отвечающей ее запросам, мы сможем только совместно с вами. Поэтому мы вас приглашаем принять активное участие в данном процессе. У нас с вами есть уникальная возможность стать сопричастными к такому великому и яркому событию современности», — сказал Алексей Паламарчук, обращаясь к участникам Молодежного форума Экономического и социального совета ООН (ECOSOC). Он отметил, что для России «очень важна поддержка всех институтов ООН», и в Москве на нее рассчитывают.

«Хотелось бы всех вас и молодежь из ваших стран пригласить принять участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет с 14 по 22 октября 2017 года в России, в городе Сочи», — заявил врио Росмолодежи.

По итогам презентации, последовавшей за открытием Молодежного форума, Алексей Паламарчук сообщил журналистам, что организаторам предстоящего фестиваля «интересно привлечь как можно больше участников». По его словам, регистрация была открыта 10 сентября для граждан России и 1 октября для иностранцев.

«Мы получаем огромное количество заявок. Есть большой интерес со стороны как иностранных, так и российских участников к этому мероприятию», — сообщил он.

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