Токио, 31 января, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Глава правительства Японии Синдзо Абэ собирается убедить президента США Дональда Трампа в том, что военное присутствие Соединенных Штатов на территории Японии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом остается необходимым. Об этом Абе заявил в ходе заседания бюджетного комитета верхней палаты парламента, сообщает агентство Kyodo.

Kremlun.ru Синдзо Абэ

«Я хотел бы сказать, что ведущая роль США и их присутствие особенно востребованы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, необходима та роль Соединенных Штатов, которую они играли до сих пор», — сказал Абэ, комментируя планы своей первой встречи с Трампом, которая состоится в Вашингтоне 10 февраля.

По словам премьер-министра Японии, в ходе встречи с главой США он собирается подтвердить всему миру неизменность фундаментальной позиции, касающейся действий двух стран при «чрезвычайных обстоятельствах». Речь идет о военной помощи Японии со стороны США в случае агрессии против Токио и о взаимодействии двух стран.