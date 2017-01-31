Пекин, 31 января, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Более 10 тыс. комментариев с критикой в адрес ООН были оставлены пользователями китайской социальной сети Weibo вскоре после того, как на официальной странице международной организации были размещены две записи, призывающие жителей Китая не забывать о глобальных проблемах.

Флаг ООН

«Ваш семейный ужин в канун Нового года может быть обильным, однако не забывайте о 800 млн жителей Земли, страдающих от голода каждый день и живущих за чертой бедности», — сообщается в первой записи на странице ООН.

К размещенному сообщению было прикреплено изображение ребенка, страдающего от недоедания. Вторая запись была посвящена проблемам жизни мирных жителей в регионах, где идет война. Авторы записи сравнили разрывы снарядов с использованием пиротехники, популярной у китайцев в дни новогодних каникул, пишет «Сина синьвэнь».

Китайские интернет-пользователи обвинили ООН в омрачении новогодних праздников. Многие пользователи сети посоветовали авторам записей разместить их в американских социальных сетях Facebook и Twitter.

«Покажите эти записи американцам! Большинство войн в мире начались с их подачи. Китай здесь ни при чем», — прокомментировал запись один из пользователей Weibo.

«ООН следует уважать традиции китайского народа, иначе мы можем припомнить все ошибки и преподать урок накануне Рождества», — заявил другой пользователь.

По китайским традициям, говорить о болезнях или нищете в канун Чуньцзе — Китайского нового года — нежелательно, так как это может привести к несчастьям в наступившем году.