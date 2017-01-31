Киев, 31 января, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Весьма необычно решили отметить в Токио 25-летие установление дипломатических отношений с Украиной. Посол этой страны в Киеве Шигеки Суми, как сообщило украинское издание «Диалог.ua», выразил поздравления руководству Украины в связи с годовщиной, при этом напомнив о том, что Япония не только решительно осуждает «российскую агрессию в Крыму и на Донбассе», но и стала единственной азиатской страной, которая поддержала введение санкций в отношении России. Посол также пообещал Украине дальнейшую поддержку с целью установления стабильности и процветания государства. В общем, и Украину поздравили, и привычную песню об «агрессивной России» исполнили.

Artem Getman Шигеки Суми

Следует отметить, что Япония после смены власти на Украине в 2014 году действительно значительно активизировала контакты с нынешней властью в Киеве. В общей сложности за последние три года Япония предоставила Украине кредитов на 1,9 млрд долларов, часть из которых предполагалось пустить на ремонт Бортнической станции аэрации (обслуживает канализацию украинской столицы, требует ремонта уже как минимум 15 лет). Кроме этого, японцы инвестировали в строительство харьковского метрополитена и выражали заинтересованность вкладывать в строительство киевского метро. В прошлом году японская компания «Фуджикура» запустила во Львове завод по производству электрокомпонентов для европейской автомобильной промышленности.

Вся эта активность позитивно сказывается на товарообороте: за январь — август 2016 года он достиг 450 млн долл (+14,8% к аналогичному периоду 2015 года). Рост взаимной торговли фиксируется вот уже третий год. Рынок Азии в целом — едва ли не единственный, где украинские компании показывают уверенный рост. Украина поставляет в Японию в основном продукцию АПК, руды и концентраты, ферросплавы, водород и инертные газы.

Кроме того, в конце 2016 года японская сторона, по словам министра регионального развития и строительства Украины Геннадия Зубко, выразила комплексную заинтересованность в инвестировании в украинскую инфраструктуру: дороги, мостовые переходы, причалы и портовая инфраструктура, полигоны ТБО, системы водоснабжения, реконструкция ТЭС, для чего в Японии создана экспертная группа из представителей правительственных и бизнес-кругов (более 30 компаний, среди которых Sumitomo, Nippon Steel, Mitsubishi).

Впрочем, даже если работа этой комиссии окончится ничем, объём даже уже предоставленной помощи может соперничать с кредитами, зашедшими на Украину по линии МВФ. В Киеве, похоже, согласны с этой оценкой: президент Украины Пётр Порошенко объявил 2017 год Годом Японии на Украине. 11 января состоялась церемония подписания указа, во время которой Порошенко поблагодарил Японию за «неизменную и твердую поддержку независимости и территориальной целостности Украины, за помощь в реформах правоохранительных органов и создании новой полиции, внедрении судебной реформы, реализации целого ряда экологических программ и других проектов».

«Отношения между Японией и Украиной никогда не были такими близкими, как сегодня… Празднование Года Японии важно не только для политиков или бизнесменов, но и для обычных людей, которые чувствуют и понимают важность взаимодействия двух стран», — подчеркнул в ответ японский посол.

По информации пресс-службы Порошенко, дипломат также отдельно отметил, что после Евромайдана на Украине начали активную экономическую деятельность множество крупных японских компаний, а «если крупные компании начали инвестировать, это значит, что и другие компании будут вкладывать средства в вашу страну».

«Япония рассматривает украинский кризис в качестве инструмента для собственного противостояния с Российской Федерацией, — поясняет политический эксперт Семён Уралов в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM. — С первых дней переворота 2014 года в Киеве и прихода к власти режима Евромайдана официальный Токио полностью поддерживал общий курс с Вашингтоном. Япония в числе первых присоединилась к санкциям. Думаю, что действия Японии продиктованы прагматическим принципом укрепления собственных переговорных позиций. Проблема южных Курил между Москвой и Токио не снята, и японская сторона совершенно точно не собирается идти на уступки. Это означает, что в Токио предпочитают сохранять возможность в любой момент начать аннексию Курильской гряды, как только РФ, по их мнению, будет достаточно слабым государством. Правящие элиты Японии считают, что военные базы США являются достаточной «крышей», чтобы не бояться военного конфликта с Россией или Китаем. Японский империализм и милитаризм как порождение японской культуры никуда не делся — просто сегодня он не является ведущей политической идеологией. Украинский кризис для Японии всего лишь еще одна возможность выстраивать свою линию противостояния с Россией — однако не стоит его переоценивать. В этом смысле для Москвы и Токио более важна ситуация на Корейском полуострове, нежели украинский фактор».