Якутск, 31 января, 2017, 11:14 — ИА Регнум. Цена на нефть находится в равновесном состоянии, и это даёт устойчивость российской валюте. Но если для населения это плюс, то для правительства РФ такое положение дел нежелательно, высказал мнение корреспонденту ИА REGNUM кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов, объясняя причины возможной девальвации рубля после введения Министерством финансов РФ «временного бюджетного правила».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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«Правительству России выгодно ослабление рубля, так как при нынешнем его курсе примерно в 60 рублей за доллар и цене на нефть в 55 долларов за баррель, оно вынуждено тратить деньги из Резервного фонда на покрытие дефицита бюджета и эти деньги заканчиваются», — объясняет эксперт. — При более низком курсе рубля и сохранении цен на нефть дефицит бюджета уменьшается. А при курсе 75−80 рублей за доллар, который является по моим расчётам оптимальным, бюджет становится даже профицитным».

Однако эксперт выражает опасения, что такие меры могут привести к росту инфляции, а также есть вероятность, что цена на нефть может снизиться. «Однако инфляция итак идёт, а при снижении цены на нефть ниже 40 долларов за баррель курс рубля вообще обвалится. Тем не менее, я считаю, что цена на нефть находится в равновесном состоянии после преодоления психологической отметки в 50 долларов за баррель. Поэтому населению не стоит опасаться ослабления курса рубля», — также подчеркнул Юрий Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ опубликовал расчеты по основным параметрам бюджетной системы и курсу рубля при реализации с февраля «временного бюджетного правила», согласно которым можно предположить девальвацию рубля ориентировочно на 10%.