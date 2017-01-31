Таллин, 31 января, 2017, 10:36 — ИА Регнум. У одной из двух крупнейших компаний Эстонии по добыче и обработке горючего сланца Viru Keemia Grupp (VKG) запасов сланца хватит более чем на 30 лет — на 15 лет в шахте «Оямаа» и еще на 20 лет на шахте «Сонда». Об этом ИА REGNUM сегодня, 31 января, сообщили в пресс-службе ГАО «Эстонская Энергия» (Eesti Energia), отметив, что заявления их конкурента VKG о собственных запасах не соответствуют действительности — именно Eesti Energia испытывает в данный момент нехватку минерального сырья.

Err.ee Добыча сланца в Эстонии

По словам председателя правления Eesti Energia Хандо Суттера, объема сланца на шахтах Eesti Energia, покрытого разрешениями на ежегодную добычу в объеме 15,01 млн тонн, недостаточно для того, чтобы имеющееся производственное оборудование работало до конца своего жизненного срока.

Таким образом, заверил Суттер, VKG сегодня имеет перед Eesti Energia конкурентное преимущество, которое вредит всей отрасли сланцедобычи. В качестве выхода из ситуации с неравным доступом к запасам горючего сланца глава Eesti Energia предлагает государству начать продавать права на добычу сланца посредством аукционов. По словам Суттера, на рынок должен попасть более эффективный производитель вне зависимости от собственника предприятия или использования сланца.

Напомним, в 2016 году правительство Эстонии приняло решение привязать экологические и ресурсные платы сланцевой промышленности к цене на мазут на мировом рынке, также увеличились рыночные цены на электричество и масло во второй половине года. Благодаря этому ГАО Eesti Energia в значительной мере увеличило во второй половине 2016 года объемы производства электростанций и заводов масел. Предприятие прогнозирует и в первой половине 2017 года использование сланца в большем объеме по сравнению с прошлым годом. Поэтому рано или поздно вопрос нехватки минерального ресурса госкомпанией встанет со всей остротой.