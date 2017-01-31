Донецк, 31 января, 2017, 10:34 — ИА Регнум. В шахте имени Засядько на территории ДНР под землёй оказались заблокированы 203 человека. Из-за обстрелов украинских вооружённых сил шахта обесточена, горняков планируют эвакуировать. Об этом сообщил журналистам представитель министерства обороны ДНР сегодня, 31 января.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

ЧП на шахте произошло из-за снаряда, разорвавшегося возле подстанции. По словам представителя донецкого министерства обороны, обстрелы Донецка продолжаются и сейчас.

«Из-за обесточивания шахты имени Засядько под землей в результате обстрелов ВСУ заблокированы 203 горняка», — отметил он. Представитель уточнил, что сейчас донецкое МЧС переподключает генератор, чтобы энергоснабжение объекта возобновилось и люди смогли подняться из шахты.

Напомним, с 29 января в районе города Авдеевки ВСУ пытаются прорвать оборону вооружённых сил ДНР. В ходе боевых действия ВСУ была повреждена линия электропередач, питающая город и коксохимический завод. Обесточена Донецкая фильтровальная станция, снабжающая водой Авдеевку, Донецк и ряд других населённых пунктов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 января заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что власти республики готовы объявить режим прекращения огня, чтобы провести работы по восстановлению электричества в Авдеевке.