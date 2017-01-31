Москва, 31 января, 2017, 10:32 — ИА Регнум. Минфин РФ опубликовал расчеты по основным параметрам бюджетной системы и курсу рубля при реализации с февраля «временного бюджетного правила», согласно которым можно предположить девальвацию рубля ориентировочно на 10%, пишет «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Как таковое бюджетное правило, предполагающее конвертацию в суверенные фонды РФ части нефтегазового дохода (в зависимости от цены на нефть) может быть внесено в Бюджетный кодекс в 2017 году.

По данным министерства, при цене барреля нефти в $40 расчетный среднегодовой курс доллара должен составлять 69,42 рубля, при этом дефицит федерального бюджета составит 3,1% ВВП, а траты резервных фондов — 1,8 трлн руб.

В настоящий момент при цене нефти в $55 за баррель без применения бюджетного правила дефицит бюджета составит 1,5% ВВП, а трата резервных фондов — 464 млрд руб. При применении декларированного режима постоянной покупки резервов на счета казначейства дефицит составит 0,7% ВВП, резервный фонд пополнится на 241 млрд руб., курс рубля должен понизиться примерно на 10% — до 64,9 руб./$.

Без девальвации рубля и применений бюджетного правила сбалансировать бюджет можно при цене на баррель нефти выше $76. Согласно расчетам Минфина, текущий курсовой уровень, порядка 60 руб./$, считается невозможным.

Напомним, с середины февраля вводится в действие временное, до принятия поправок в БК, бюджетное правило.