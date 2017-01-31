Москва, 31 января, 2017, 10:31 — ИА Регнум. Жители России стали более терпимо, чем 5 лет назад, относиться к внешним проявлениям религиозной принадлежности в учебных учреждениях. Так, 47% граждан считают, что в этом нет ничего предосудительного (35% в 2012 г.). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Девушка в хиджабе

Заметно выше эта доля среди молодежи (73% в группе от 18 до 24 лет), последователей ислама (68%). Напротив, недопустимым со стороны учеников и учителей подобное поведение считают 47% (среди 45-летних и старше — 55−57%, высокообразованных — 56%, атеистов — 56%).

Граждане РФ склоняются к мнению, что хиджабы учебе не помеха. Каждый второй опрошенный (50%) поддерживают отмену запрета на ношение данных головных уборов, с той целью, чтобы дети из мусульманских семей могли спокойно учиться.

Категорически против предложения выступают 37% российских граждан — они считают невозможным отменить запрет на хиджабы, несмотря ни на что (причем даже среди последователей ислама эта доля составляет 36%).

Опрос проведен 28−29 января 2017 года. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

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