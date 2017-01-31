Ростов-на-Дону, 31 января, 2017, 10:27 — ИА Регнум.

В Ростовской области шахтёрам обанкротившейся угледобывающей компании «Кингкоул» в январе выплатили уже более 39 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре ОАО «Региональная корпорация развития» 31 января, накануне задолженность за сентябрь, октябрь и ноябрь 2015 года была погашена перед работниками «УК «Алмазная» и ООО «Ростовгормаш» на общую сумму 16,8 млн рублей.

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Уже сейчас общая сумма выплат превысила 100 млн рублей, включая более 70 млн рублей, которые «Региональная корпорация развития» перечислила шахтёрам в 2016 году. Отметим, что в ближайшие дни горнякам будет перечислено ещё около 11 млн рублей.

Напомним, долги шахтёрам Ростовской области могут погасить в течение полугода. Это случится при условии реализации имущества компании-банкрота.

«ОАО «Региональная корпорация развития» организует продажу той массы, которая сегодня есть на предприятиях обанкротившегося «Кингкоула». Также ведутся переговоры с потенциальными приобретателями той массы, тех активов, которые есть, которые позволяют нам сказать, что примерно в течение шести месяцев мы должны задачу решить в полном объеме. Зависит очень многое от арбитражных управляющих, которые готовят зарплатные списки по каждому предприятию, по каждому работнику», — отметил донской губернатор Василий Голубев на пресс-конференции.

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Ростовская область: гасить задолженность перед шахтёрами будут в кредит

Как уже сообщало ИА REGNUM, в числе пострадавших работников «Кингкоула» — более 2 тыс. человек. Сумма задолженности перед горняками составляла около 320 млн рублей.

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