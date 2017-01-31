Калининград, 31 января, 2017, 10:43 — ИА Регнум. Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области возглавил 32-летний чиновник из Минпромторга России Дмитрий Кусков. Соответствующее распоряжение подписал накануне врио губернатора Антон Алиханов.

Gov39.ru Дмитрий Кусков

В беседе с журналистами Алиханов так охарактеризовал нового министра: «Мой старый коллега. Такой человек, который будет работать с 7 утра до 11 вечера».

Кусков родился в 1985 году, в 2008 году закончил Московский авиационный институт. После окончания вуза работал советником директора департамента развития и регулирования ВЭД Минэкономразвития РФ. Затем перешёл в Минпромторг РФ, где до приглашения на работу в Калининградскую область работал замдиректора департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что этим назначением врио губернатора продолжает формировать свою команду молодых чиновников. Так, региональным вице-премьером, курирующим вопросы промышленной политики и сельского хозяйства, назначен 33-летний Александр Шендерюк-Жидков, вице-премьером, ответственным за социальный блок, стал 39-летний Илья Баринов. Аппарат правительства Калининградской области возглавил 38-летний Алексей Родин (его супруга, 32-летняя Валерия Родина работает пресс-секретарём Алиханова). Руководителем представительства правительства Калининградской области при правительстве РФ назначен 32-летний Александр Деркач.

Самому Алиханову 17 сентября 2017 года исполнится 31 год.