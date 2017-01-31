Якутск, 31 января, 2017, 10:45 — ИА Регнум. Якутии нужен орган, который будет координировать усилия системы профобразования, институтов рынка труда и предприятий. Такое мнение высказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории финансово-экономического института Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Елена Данилова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

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«Система профобразования должна подготовить новые кадры, нужные для развития экономики; рынку труда необходимо распределить эти кадры между отраслями экономики; и люди с их образованием и планами должны иметь возможности работы и самореализации», — уверена эксперт. По её мнению, статистической службе необходимо менять свои подходы и методологию, искать находящихся в непростой жизненной ситуации безработных и помогать им устраиваться.

«Необходимо создать банк данных о работающих, где хранилась бы информация о персонале каждого предприятия — кто, где, уровень выполнения работы, какое образование. И такой же банк, где собиралась бы информация о безработных и, что не менее важно, облегчила бы работу общая и постоянно обновляющаяся база данных о вакансиях», — также предлагает Елена Данилова. Она полагает, что перечисленные ею меру помогут искоренить безработицы в регионе.

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По данным эксперта, реальное количество безработных в Якутии с 2000 по 2015 год увеличилось примерно на 5 тысяч человек — притом, что по данным статистики нетрудоустроенных жителей в регионе стало меньше на 18 тысяч человек. «Сегодня много безработных людей находится в северных районах республики, в частности в улусах сельскохозяйственной специализации. Чтобы видеть реальные цифры незанятости, необходимо использовать методологию, которой придерживается Международная организация труда — если человек не работает, то он действительно не имеет работы и признается безработным, иного быть не может», — поясняет также Елена Данилова.

Она обращает ещё на одну проблему: на фоне роста уровня занятости ц молодёжи возникают трудности при трудоустройства, а выше занятость у людей старшего возраста. Кроме того, пенсионеры получают незначительную пенсию, и они заинтересованы в продолжении трудовой деятельности, подчеркнула эксперт.

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По её наблюдением, поиск работы через службы занятости в регионе непопулярен: «С одной стороны, недостаточно развита конкурентная среда, поэтому работодатели некритично относятся к подбору персонала. С другой стороны, служба занятости тоже утратила свою качественность. Люди не обращаются в эту службу, потому что не видят возможности улучшить свое положение».

В итоге, констатирует Елена Данилова, получается, что в северных районах образуется так называемая группа «потерявшихся», которые находятся в трудном положении, но о них никто не знает, и никакой помощи им не планируется. «Это явление относится к «скрытой безработице», туда также относятся лица, занятые в домашнем хозяйстве, и формально занятые в производстве, но получающие низкую зарплату», — объясняет эксперт необходимость решать проблему созданием спецведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень реальной безработицы в Якутии по данным на конец ноября 2016 года составил 7,1%, регистрируемой — 2,6%. При этом из 34,7 тысяч жителей республики, находившихся в поиске работы, на учёт в службы занятости встали 11,5 тысяч.

Напомним, глава Якутии Егор Борисов в послании к депутатам назвал проблемы занятости самыми актуальными для населения региона.