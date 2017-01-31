Оренбург, 31 января, 2017, 10:14 — ИА Регнум. В Оренбургской области с 23 по 29 января зарегистрировано 15,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Темп прироста в сравнении с предыдущей неделей составил по совокупному населению 6,4%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

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Стоит отметить, что с 16 по 22 января 2017 года на территории региона зарегистрировано 14,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Если в целом пообласти наблюдается рост числа заболевших, то в Оренбурге ситуация — обратная: зарегистрировано 4,4 тыс. случаев, темп прироста заболеваемости на 8,7% ниже уровня предыдущей недели. В областном центре наблюдается снижение числа заболевших во всех возрастных группах, за исключением детей школьного возраста.

По результатам лабораторного мониторинга отмечается снижение циркуляции доли вирусов гриппа В и А (H3N2) в структуре положительных находок с 82% до 63%.

С учетом эпидемиологической ситуации на карантин закрыты школы в Новотроицке, Орске, Бузулуке, Гайском городском округе, Сакмарском районе. Полностью приостановлен образовательный процесс в 14 школах Бузулукского, Саракташского, Александровского, Северного, Переволоцкого, Курманаевского районов и Кувандыкского городского округа и двух дошкольных учреждениях Кувандыкского городского округа и Северного района. Частично приостановлен учебный процесс в 33 классах 11 школ и четырех детских дошкольных учреждений области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в школах Новотроицка карантин введен с 24 января. Согласно решению комиссии, ограничительная мера действует по 2 февраля. В Орске школы закрыты с 26 января. Решение о продлении карантина или его завершении будет принято 1 февраля.

В пресс-службе администрации Новотроицка корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что в качестве профилактической меры проводится дезинфекция в салонах муниципального общественного транспорта.

«Снизить риск заболевания гриппом и ОРВИ позволяют простые меры неспецифической профилактики: ограничение контактов с больными людьми, частое мытье рук с мылом, занятие спортом, прогулки на свежем воздухе, рациональное питание, полноценный сон и прием витаминов. Необходимо избегать касания руками рта, носа, глаз», — отметили в Роспотребнадзоре.