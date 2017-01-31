Токио, 31 января, 2017, 10:14 — ИА Регнум. Японским исследователям удалось обнаружить на Луне кислород, входивший в состав земной атмосферы. Итоги научной работы приводятся в журнале Nature Astronomy.

Reddit.com Поверхность Луны

Ученые изучили данные, переданные японским космическим аппаратом SELENE, который обнаружил кислород в поверхностном слое лунного реголита, на глубине в несколько микрометров. Выяснилось, что кислород стал поступать на Луну из атмосферы Земли около 2,5 млрд лет назад. Именно тогда его доля в земной атмосфере стала значительной. Как отмечают авторы исследования, таким образом спутник Земли сохранил в себе часть древней земной материи.

Станция Кагуя или SELENE (Selenological and Engineering Explorer), запущенная 14 сентября 2007 года, стала вторым японским искусственным спутником Луны. Она просуществовала до 10 июля 2009 года и была предназначена для изучения происхождения небесного тела и структуры его поверхности.